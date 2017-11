Recorte en Ford tendrá un efecto dominó en Sonora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El recorte de 600 empleos en la planta Ford tendrá un efecto dominó en la economía con la pérdida de entre 7 mil 500 y 10 mil plazas directas e indirectas, y será un golpe para los sectores comercio y servicios, coinciden empresarios y analistas económicos.



Por cada empleo directo de la tras nacional y sus proveedoras principales que se pierda, según los entrevistados, serán alrededor de tres puestos los que se recorten en el resto de las empresas satélites.



"Es muy alta la participación del sector automotriz en la economía estatal, de ahí la preocupación que ha estado latente desde finales del año pasado por Ford", aseguró el economista Marco Antonio Córdova Gálvez.



Marcelo Meouchi Tirado, presidente de la Coparmex Hermosillo, indicó que el recorte de puestos de trabajo en Ford tendrá un impacto directo en el empleo del sector automotriz, aunque no pudo cuantificar su gravedad.



Directivos empresariales de organismos como la Canacintra e Index, señalaron que se prevé un panorama desfavorable para fin de año e incluso para el año próximo, pero sin llegar a considerarse como catastrófico.



El proveedor de Ford y director de la compañía Secomex, Gerardo González Guerra, manifestó que el impacto de la desaparición de un turno en la planta Ford es fuerte pues se extenderá a servicios como transporte, comedores, talleres automotrices, refaccionarias, entre otros negocios.



Marco Antonio Córdova Galvez, experto en economía, explicó que de forma directa las plazas que se perderían serían entre 2 mil y 4 mil y en total, hecho que se considera grave porque la industria automotriz en Sonora genera alrededor de 20 mil plazas directas.



Expuso que el panorama no se observa halagador para el año 2018 debido a que, dado el crecimiento de la economía en Estados Unidos, se reactivará el mercado de autos grandes y no el de los tipo sedán, como el Fusion, que se ensambla en esta ciudad.



El Sindicato de Trabajadores de la Planta Ford, anunció el martes pasado la cancelación de 600 plazas a nivel local, así como del turno de la noche, debido a las bajas ventas globales del auto que se produce en la localidad.Nerviosismo e incertidumbre ha generado entre los obreros de la Planta Ford y de empresas proveedoras, el anuncio de la cancelación del tercer turno en 2018.



Empleados de la compañía automotriz señalaron que hoy en día hay temor generalizado entre los trabajadores por la posibilidad de ser despedidos y no encontrar empleo a corto plazo.



Indicaron que a pesar de que se les ha informado que el sindicato ha realizado las gestiones necesarias para que las liquidaciones sean superiores a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, nadie quiere ser despedido.



"El dinero por mucho que sea se va como el agua en pago de deudas, de servicios y otras cosas, yo creo que lo mejor es tener trabajo y un sueldo seguro cada mes", manifestó un trabajador.