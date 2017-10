Indaga CEDH muerte de joven en Masiaca

NAVOJOA, Sonora(GH)

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) pedirá a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de esta ciudad un informe detallado de lo ocurrido en la comunidad de Masiaca, donde un joven fue presuntamente abatido por policías, informó Ramón López Piña.



El visitador adjunto del organismo dijo que se investigará si hubo o no violación de los derechos del joven que perdió la vida, luego de que le dieron tres balazos en el pecho.



"La Comisión la tomó de oficio, independientemente si se hacía denuncia o no ya la tomamos y realizaremos una investigación", recalcó, "pero al Ministerio Público le compete determinar si hubo responsabilidad o no".



Valentín Gámez Granados, secretario de Seguridad Pública de Navojoa, informó que los elementos que participaron en el suceso están a disposición del representante social y fueron suspendidos de sus labores hasta saber cuál será su situación.



"Ahorita ellos ya declararon ante el Ministerio Público y están a su disposición, en cuanto a su situación están fuera de servicio hasta que se aclare el caso", añadió.