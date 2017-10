Expone PAN inconformidades a secretario de Sidur

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Legisladores del PAN cuestionaron temas como el aumento a la tarifa del servicio de transporte en el Estado y a lo que consideraron inequidad en la distribución de recursos a municipios y al incumplimiento de los compromisos en materia de obras públicas durante la comparecencia ante del Congreso de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), se informó a través de un comunicado.



Los legisladores Célida López Cárdenas, Armando Gutiérrez Jiménez y Ramón Antonio Díaz Nieblas, indica el boletín, lamentaron que además de la falta de austeridad en el ejercicio de Gobierno, este no ha distribuido de manera equitativa los recursos para obra pública a los municipios.



En relación a la deuda contratada de 5 mmdp para el 2016 que se destinarían a cinco rubros -proyectos específicos de infraestructura (45%), red carretera estatal (27%), programas y proyectos "pari passu" (13%), infraestructura educativa contratada (11% ) y obras en proceso estatal (4%)- no fueron ejercidos como se comprometieron el año anterior, aseguraron.



"Se nos informó por parte del Poder Ejecutivo que sólo se aplicó una parte en esos 5 mmdp en 2016, por lo que en 2017 se ejercería el resto. Lo que sí vemos, en contra sentido, es que hubo un excesivo gasto corriente, en donde más de cuatro mmdp fueron ejercidos sin haber estado contemplados; (...) se excedió en presupuesto a medios de comunicación por más de 700 mdp, etcétera.



Consideramos que el recurso y el flujo lo tuvo el Gobierno del Estado y que lamentablemente no se destinó para cumplir con lo que era la prioridad. Todos coincidimos (en) que es urgente que a Sonora se le siga apoyando en drenaje, alcantarillado, agua potable, energía eléctrica, etcétera, " señaló López Cárdenas.