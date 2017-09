Llegan a AA jovencitos de 13 años de edad

CABORCA, Sonora(GH)

El alcoholismo no conoce rangos de edad, pues el coordinador del Distrito 7 de la zona Norte de Alcohólicos Anónimos (AA) destacó que llegan jóvenes desde 13 años de edad a recibir ayuda con ellos.



“Cada vez a menor edad presentan problemas con el alcoholismo, llegan jóvenes ahorita con otro tipo de adicción, al ‘crystal’ principalmente, empiezan tal vez con el alcohol”, lamentó.



Los jóvenes de menor edad a quienes han apoyado han sido de 13 años, dijo, edad en la que están en la secundaria y comienzan a juntarse con malas influencias, además de los respectivos cambios hormonales y de personalidad que pueden confundirlos aún más.



Citó como ejemplo que él mismo comenzó en el consumo de alcohol a los 13 años de edad y no lo pudo dejar hasta 14 años después, ya cuando había dejado en él estragos y en su familia, así como en personas que lo aprecian.



El alcoholismo a edades tempranas, indicó y en base a su experiencia personal, afecta en el rendimiento escolar, aumenta el riesgo de sufrir accidentes automovilísticos, problemas familiares o de terminar en la cárcel derivado de una serie de malas decisiones.

“Los testimonios que damos son para que los jóvenes se eviten los 15, 20 años que uno se machucó batallando, sufriendo”, aseguró.



La mayoría de los jóvenes que llegan a AA es por que infringieron la ley y la autoridad les obliga a asistir, principalmente por conducción punible, comentó, pero aunque no se quedan generalmente a la primera, el asistir va despertando en ellos la idea de que existe una mejor vida sin el consumo de alcohol.



Resaltó que en la mayoría de los casos de menores de edad con problemas de alcoholismo, los problemas familiares son un común denominador.