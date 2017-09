Acuden peregrinos a Magdalena de Kino

NOGALES (GH)(GH)

Las caminatas de peregrinos fieles a San Francisco Javier que partían desde Nogales, iniciaban sin problemas ante las obras de construcción en la Cuatro Carriles.



Ricardo Félix, socorrista de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), quienes mantenían un punto de ayuda y "boteo" en el poblado de El Cíbuta, indicó que eran pocos los reportes que habían recibido.



Platicó que apenas inician estos flujos de caminantes y que hasta entonces muy pocos habían solicitado el apoyo.



Se estima que cada año, durante las festividades en honor a San Francisco Xavier, que aquí se celebran el 4 de octubre, arriban más de 130 mil personas al Magdalena de Kino, Sonora, un Municipio de unos 40 mil habitantes ubicado a unos 80 kilómetros al Sur de la frontera de Nogales.



Explicó que con frecuencia la emergencia que se registra es que la persona no puede caminar ante la inflamación o el surgimiento de ampollas en los pies y pide ayuda a la línea de emergencias.



"Ha habido varias personas que no pueden caminar llegando a las Curvas de Quijano y nos hablan del 911 y vamos por ellos, hacemos el traslado a Nogales", expuso.



En lo que es el tramo entre Nogales y El Cíbuta los nuevos carriles en construcción, permitían el paso libre de caminantes, ya que aún no están habilitados para el desplazamiento de autos.



Pero hacia el Sur las condiciones de la rúa cambian ante las obras en construcción y movimientos de tierra, lo que podría dificultar el paso de los fieles.