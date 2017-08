Continúa el bloqueo frente a empresa minera

CANANEA, Sonora(GH)

Continúa el bloqueo de parte de los integrantes de la sección 65 del Sindicato de Mineros quienes se mantienen frente a tres accesos de la minera Buenavista del Cobre desde hace 30 días.



Hoy se vence el plazo para el pago de utilidades de 2007 a mineros de la Sección 65, y de no entregarse el pago correspondiente se procederá al embargo de la empresa, afirmó el líder sindical Sergio Tolano Lizárraga.



“De las utilidades para mañana (hoy) se vence un plazo, ¿cuál es?, que si no nos paga (la empresa), se embarga”, aseveró.



El líder sindical de la Sección 65 aseguró que la empresa trata de confundir al afirmar que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje absolvió a la empresa del pago de las utilidades.



Grupo México envió un comunicado el pasado miércoles en el que afirma que no debe a sus ex trabajadores 55 millones de dólares y que ha ofrecido el pago de liquidaciones a miembros de la Sección 65 por una cantidad dos veces y media mayor a la que les corresponde.



También se plasmó en el documento que el derecho para exigir las utilidades ha quedado prescrito porque el Sindicato no lo promovió oportunamente y que la mina Buenavista del Cobre está bloqueada por ex trabajadores sin ninguna razón.



En el escrito indica que cuenta con un laudo que le da la razón y la absuelve, el cual le fue emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje desde el 2012.



También el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana emitió ayer un comunicado en el que consideró que Grupo México dice verdades a medias, ya que el juicio por las utilidades continúa.



Suspenden manifestaciones



Los mineros retirados derechosos del 5%, suspendieron temporalmente las manifestaciones, debido a que se concretó una reunión en la capital del País en la que estarán representantes de Grupo México y de la Secretaría del Trabajo.



La cita será el lunes 28 de agosto a las 10:00 horas, en la Secretaría del Trabajo, informó el representante de los mineros retirados derechosos del 5%, Jesús Toyos Córdova.