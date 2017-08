Afecta a turismo de San Carlos alertas de viaje de EU

Guaymas(GH)

Aunque San Carlos Nuevo Guaymas es conocido por los residentes extranjeros como un lugar seguro, la renovación de la alerta de viaje del Gobierno de Estados Unidos,afecta en la promoción para atrapar nuevos nichos de mercados en ese País, apuntó Mauricio Monreal González.



El tesorero de la Oficina de Convenciones y Visitantes, apuntó que este tipo de recomendaciones no causa ningún cambio en los estadounidenses que residen en el destino turístico, pero sí interfiere que lleguen a más habitantes del vecino País.



"Los que viven en San Carlos no tienen problemas con estas alertas, ellos ya saben que aquí es seguro, pero sí nos complica para atraer a nuevos turistas, ahí es donde nos perjudican estas alertas que incluyen algunos puntos del Estado", puntualizó.



Son políticas: Residente de EU



Las alertas de seguridad que lanza Estados Unidos a sus habitantes con respecto a otros países responden en ocasiones a cuestiones políticas, opinó Richard Mattew, residente de San Carlos Nuevo Guaymas.



El estadounidense señaló que sus paisanos que emigran a México tienen una mejor calidad de vida que en su País y además encuentran protección entre los habitantes, como essu caso en el destino turístico, donde todos se cuidan.



Indicó que el hecho de que el Gobierno americano señale un destino turístico mexicano como inseguro, es el reflejo de la campaña negra en su contra, para evitar que sus habitantes salgan a gastarse el dinero a otras partes.



"Sabemos que la inseguridad es en general, pero casi siempre se enfoca en los destinos turísticos, estas son estrategias que pueden ser políticas, nosotros decidimos estar en San Carlos porque no han pasado grandes cosas, nada extraordinario, el lugar es tranquilo y además es un paraíso", subrayó.