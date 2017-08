Falta de luz en plantel de Navojoa molesta a padres de familia

Navojoa(GH)

Padres de familia del jardín de niños Ángel del Campo amenazaron con tomar el plantel el próximo lunes, la razón es que los niños están recibiendo clases sin refrigeración en los salones, situación que les ha provocado problemas de salud.



Sara Camargo Pacheco, directora del plantel, ubicado en la colonia Francisco Villa de está ciudad, señaló que el problema se debe a que no hay energía para abastecer los aparatos de refrigeración.



"Es un problema que se presenta desde hace 20 años, pero entramos al programa Federal Escuelas al CIEN y pedimos la construcción de una subestación eléctrica, la cual ya quedó lista pero no se ha conectado porque falta una firma en un documento", explicó.



Los 145 alumnos y los docentes están sufriendo calor y perdiendo clases por un trámite burocrático, indicó, pues falta que autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura hagan el contrato con la Comisión Federal de Electricidad.



"Ya se tiene la verificación de la subestación, sólo falta un documento que anda en trámites y que tiene que ser entregado a la CFE para hacer el contrato. Ese tramite lo hacen autoridades de la SEC", manifestó.



Ante los malestares de dolor de cabeza y estómago revuelto que han presentado los niños, la directora del plantel dijo que ayer se suspenden las clases.



"Una injusticia": Papás



Como una injusticia calificaron padres de familia el que los pequeños estén recibiendo clases en esas condiciones, pues sin aire acondicionado y con la altas temperaturas los estudiantes corren el riesgo de deshidratarse.



Jesús Moreno manifestó que, desde el lunes que inició el ciclo escolar, su hijo ha perdido clases toda la semana.



"Van entrando de vacaciones y ya tienen problemas, toda la semana los han regresado por el calor, si no arreglan eso el lunes vamos a hacer un plantón", advirtió.



Viviana Argüís señaló que algunos niños han presentado síntomas de deshidratación y molestias por el calor.



"Las autoridades (SEC) deben hacer algo porque es muy riesgoso que los niños estén así en esas condiciones", comentó.



"Es muy difícil, traemos a los niños a las 8:30 y los regresan a las dos horas, está muy inconsistente todo esto, están sufriendo y aparte perdiendo clases", dijo Gerardo López.