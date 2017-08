Retiran peces muertos de la bahía de Guaymas

GUAYMAS, Sonora(GH)

Autoridades sanitarias, ambientales y pescadores se coordinaron para retirar los cientos de peces muertos que arribaron el miércoles a temprana hora al Malecón Turístico, producto de la pesca incidental que llevaron a cabo un grupo de ribereños.



El titular local de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios en Sonora, Mario Santini, coordinó las labores de limpieza con Profepa, Ecología Municipal y los hombres de mar que se sumaron al retiro y destrucción de los peces ‘toritos’.



Informó que se levantó un acta de los hechos al igual que lo hizo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y los oficiales federales de Pesca para darle seguimiento al caso que originó malos olores e incertidumbre entre los pobladores.



"Esto no fue ocasionado por contaminación, recurrimos a pescadores de mucha experiencia y ellos nos dieron su versión de los hechos", aclaró.



El jefe de oficiales de Pesca, Justo Sierra, señaló que participaron junto con otras dependencias en las investigaciones y levantaron un reporte.



de los hechos y ya les corresponderá a las autoridades ambientales determinar si se aplicarán sanciones o no.



De acuerdo a las versiones de los hombres de mar del sector La Cantera, varios compañeros aprovecharon el arribazón del cardumen del pez ‘torito’ a la bahía de Guaymas, pero no se dieron abasto para capturar la totalidad, lo que causó mortandad entre la especie.



"Ese pescado venía siguiendo a una mancha de sardina que se metió a esta zona, por eso los pangueros que se encontraban cerca no dudaron en capturarlo, pero se ‘encocharon’, era mucho producto", explicaron.