Técnicos y autoridades se reúnen con cinco pueblos yaquis

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para exponer los riesgos que representa para la población realizar daños en la tubería del gasoducto Agua Prieta, técnicos de la empresa Ienova se reunieron ayer con autoridades tradicionales de cinco pueblos de la tribu Yaqui, informó el delegado de la Secretaría de Gobernación.



Wenceslao Cota Montoya indicó que en la reunión sólo estuvieron los representantes de la etnia en las comunidades de Cócorit, Vícam, Pótam, Huíviris y Belén, y que las autoridades de Bácum, Rahum y Tórim no asistieron.



Detalló que los técnicos de la empresa explicaron las medidas de seguridad con las que cuenta el proyecto del gasoducto y las consecuencias que conlleva dañar de manera constante la tubería.



"Se les informó que a pesar de las medidas de seguridad que son muy altas en complemento de normas de seguridad internacionales no están exentos de que con actos de sabotaje puedan ocasionar algún daño mayor", refirió el delegado de la Secretaría de Gobernación.



MANTIENEN POSTURA



A pesar de que en los últimos dos días se han realizado intentos por establecer diálogo con las autoridades de Loma de Bácum, Cota Montoya apuntó que los representantes de la etnia mantienen su postura de rechazo.



Señaló que a pesar de que el martes se controló el riesgo de explosión con el cierre de dos válvulas del gasoducto, hasta el momento el daño de la tubería no se ha podido reparar.