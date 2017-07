Sonora, tierra de gigantes de la Era de Hielo

ROSARIO TESOPACO(GH)

Hace más de 13 mil 500 años los alrededores de Rosario Tesopaco, ubicado al Sureste de Sonora, eran un territorio poblado por gigantescos mamíferos de la Era de Hielo, prueba de ello, son los siete cementerios de animales descubiertos en este lugar.



En dichas zonas se encuentran restos de mamut columbus, tigre dientes de sable, oso perezoso, camellos, bisonte, caballo americano, incluso colmillos de 4 y 5 metros de largo, entre otros más que aún no han sido identificados.



Julio César Clark Carabeo, investigador y director del Museo Costumbrista de Rosario Tesopaco, manifestó que estos descubrimientos se realizaron hace muchos años, recordó, y el primero de ellos fue en la Comisaría de Cedros en los años setenta.



"Tenemos identificados siete cementerios con fósiles de animales que vivieron en la época del pleistoceno superior, en la era glacial", expuso, "fue la última era, del mamut columbus, tigre dientes de sable, oso perezoso, camellos, bisonte, caballo americano y otros más que no tenemos identificados todavía".



Los lugares donde se encuentran las piezas están protegidos y no están expuestos o abiertos al público, indicó, y ya fueron visitados por personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).



"Uno de estos cementerios está a escasos 10 minutos de la cabecera municipal que es Tesopaco, en la Comisaría de Cedros, dejas tu vehículo en la carretera y caminas un kilómetro al Oriente y ahí lo encuentras.



"De acuerdo con datos recabados, los primitivos construían unos grandes pantanos, hoyos muy grandes, y echaban tierra y agua, hasta ahí arreaban a los animales de hasta 7 toneladas de peso", apuntó, "animales colosales de un tamaño inmenso, esos animales existieron aquí".



Otros descubrimientos



En estas importantes zonas también se han localizado pedazos de hachas y puntas de proyectil, además de pequeños metates que utilizaban en dicha época, expuso, además vestigios de hoyos o pantanos donde claramente se nota que ahí los animales eran cazados.



Muchos de estos vestigios requieren cuidados especiales, agregó, en las visitas que se han realizado como parte de las investigaciones al intentar desenterrar las piezas para sacarlas a la luz se pulverizan, lamentó.



Explicó que al tener más de 13 mil 500 años en el mismo lugar, estos vestigios del pasado aún están en proceso de petrificación y no de fosilización, ya que para ello deben pasar millones de años.



"Escarbas y se ven los huesos, pero al sacarlos al aire se pulverizan, lo que se tiene que hacer ahí es protegerlos, ponerles un tipo de esmalte", apuntó.



Estos animales de grandes dimensiones, vivían en México cuando los primeros seres humanos llegaron al continente americano hace más de 20 mil años, según investigadores.



El Museo



Para conocer los restos de los gigantescos animales puede visitarel Museo Costumbrista en Rosario Tesopaco con una población de 7 mil habitantes.



El lugar empezó a operar en abril de 2011 con donaciones de los mismos pobladores.



Este sitio integra cinco salas, y la más destacada es la Era de Hielo o Edad de Hielo o pleistoceno superior, la última era glaciar que concluyó hace más de 14 mil años.



Además de otras salas como la de prehistoria, época de la colonia, revolucionaria y la de exposiciones temporales.



"En este museo tenemos apenas una probadita, los dueños de los ranchos han traído los vestigios", describió.



Actualmente en este Museo se construye el segundo piso donde se planea colocar una exposición maya, platicó.