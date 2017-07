Impunidad impulsa al abigeato en Caborca: Ganaderos locales

CABORCA, Sonora(GH)

La falta de interés, investigación y castigo hacia quienes roban el ganado por parte de las autoridades es lo que continúan impulsando el abigeato en esta región, lamentó Sergio Noriega Bracamontes.



Este es un delito que afecta todo el año a los ganaderos locales y el presidente de la Asociación Ganadera Local de Caborca lamentó que año con año va en aumento.



Aseguró que sí existen denuncias por este delito en Caborca, pero son muy pocas, pues los productores ya no quieren perder tiempo en interponer una denuncia ante la histórica ineficacia y falta de confianza en las autoridades.



No tiene datos de cuántas denuncias se han presentado en el año, pero añadió que junto al robo de cercos y cableado, el abigeato es de los principales factores que afectan la productividad de la ganadería en la localidad.



"Tiene que aumentar desde que no hay justicia, cuántos detenidos ha habido este año por abigeato, o en el año pasado, ninguno. Es por eso que actúan con mucha impunidad.



"Desde el año pasado nos tienen engañados con el Ministerio Público Especializado, y te digo engañados por que nos dicen ‘ya para la semana que entra’ y nada y ahí estamos esperando", expuso Noriega Bracamontes



Esta agencia del Ministerio Público especializada en el robo de ganado se había prometido por parte de autoridades, impulsada por un diputado local, que sería instalada desde diciembre en Altar, pero a la fecha quedó en promesa.



El presidente de la Asociación Ganadera Local de Caborca aceptó que hay crímenes más graves como agresiones armadas que absorben la atención de las autoridades, pero es obligación de éstas buscar los medios y procedimientos para investigar también el robo de ganado.