Con sus manos le da vida al barro

Navojoa(GH)

Con sus manos humildes, Eduardo Espinoza Barreras moldea el barro para formar obras de arte y evitar así que el oficio de alfarero que heredó de sus antepasados, desaparezca.



El arte de manejar el lodo con las manos está en peligro de extinción aseguró, ya que la demanda por estos productos disminuyó 50% en la última década.



"Antes se usaba mucho los platos, ollas y vasos de barro, pero ahora la gente prefiere lo desechable y las ollas exprés", abundó, "el barro es bueno porque a diferencia de los platos desechables, no suelta químicos y el sabor de los alimentos que se sirvan es diferente".



El alfarero con 41 años de experiencia, manifestó que quedan pocas personas dedicadas a este oficio y las nuevas generaciones no quieren aprenderlo.



"Para algunos no es redituable por eso no quieren dedicarse a esto", agregó, " yo aprendí de mis papás y ellos de mis abuelos".



El trabajar el lodo, dijo, es una forma de estar en contacto con la naturaleza y es un oficio que arraiga tradición y costumbres.



Prepara la tierra



Lo que para algunos podría parecer un trabajo sucio, para Eduardo fue el modo de darle sustento a su familia y estudio a sus hijos, indicó.



"Preparo lodo en un hoyo, luego lo saco y lo moldeo para después ponerlo en el torno, donde le doy la forma que quiero, de ahí lo pongo a secar", explicó, "una pieza puede llevarme entre 8 y 10 horas".