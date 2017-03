Peñasco prevé llegada de más turismo en la Semana Santa

Puerto Peñasco(GH)

Pese a que el Spring Break fue todo un éxito y registraron la visita de más de 143 mil personas, Héctor Vásquez del Mercado adelantó que para Semana Santa, durante los fines de semana, esperan una mayor afluencia turística.



El presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) explicó que el motivo por el cual esperan un mayor número de personas es que al ser una festividad que atrae más turismo nacional que extranjero, no solo los hoteles se llenan, si no que muchos llegan a visitar a familiares o amigos que residen en el puerto.



Por fin de semana, adelantó, visitarían Peñasco más de 50 mil personas, mientras que durante el Spring Break, por fin de semana, llegaban más de 35 mil turistas, en su mayoría estadounidenses.



"La afluencia de turistas es mayor (durante Semana Santa), no solo se limita a la oferta hotelera que ya de por si es buena, andamos en el cinco mil 600, cinco mil 700 cuartos noches promedio, aquí se agrega que van a visitar a los hijos, a la mamá, los amigos a los amigos", comentó.



En base al comportamiento de reservaciones y tendencia de crecimiento sostenido en el turismo de los últimos años, Vásquez del Mercado aseguró que las expectativas para Semana Santa en Peñasco son muy positivas.



Adelantó que esperan una ocupación hotelera de entre el 90 y el 100% durante los fines de semana.



En términos turísticos, citó como dato, la Semana Santa 2017 se celebrará a partir del 13 de abril.



En estos días las autoridades se comprometieron a darle mantenimiento a la carretera Caborca- Puerto Peñasco, pues es una de las vías más demandadas durante dicho periodo vacacional.