Frenan pesca en Alto Golfo de California

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La prohibición del uso de redes "agalleras" en un polígono del Alto Golfo de California afectará a grupos de pescadores principalmente del área de Puerto Peñasco, así como sus operaciones, señaló Francisco Jesús Melo Sánchez.



El delegado de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) en la entidad, argumentó que la limitación aún no entra en vigor, sino que se puso a consulta pública para su análisis con la intención de convertirla en una medida permanente.



"Es una restricción para este tipo de redes, pero no en general para la pesca, porque se puede operar bajo otras condiciones. El acuerdo está en un proceso de consulta, de revisión y es una intención que se tiene para proteger a la vaquita marina", argumentó.



Pescadores de la zona de Puerto Peñasco, admitió, le han señalado su preocupación por la medida, dado que también se amplió la zona de restricción del uso de las mallas a un polígono extra cercano a esa población.



OPERACIONES PESQUERAS



La Sagarpa emitió ayer un acuerdo mediante el cual se prohíbe el uso de redes "agalleras" para la pesca comercial en aguas de jurisdicción federal del Norte del Golfo de California, a excepción de la pesquería de la curvina golfina y para la protección de la vaquita marina.



"Esto pues obviamente afecta las operaciones pesqueras no sólo de la reserva sino de áreas de pesca que podemos observar geográfica y políticamente, están en lo que se considerarían los límites bajacalifornianos del Golfo de California", explicó.



En la zona y con este tipo de artes de pesca, precisó, se extrae todo el pescado de escama, en especial las especies de cardumen, es decir, los que se mueven en bancos como la sierra, el cochito y la curvina.



Agregó que sí afectará a los productores porque cualquier modificación de las artes de pesca los afecta.