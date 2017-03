'Pega' sequía a ganaderos sonorenses

(GH)

La falta de infraestructura para enfrentar el temporal ha provocado que los pequeños productores enfrenten problemas por la falta de agua y alimento para su ganado, informó Francisco Javier Ruiz López, productor del ejido "El Yaqui" y subdirector municipal de Desarrollo Rural.



La ausencia de lluvias, indicó, también impidió que el pasto del que se alimenta el ganado creciera, por lo que se invierte más dinero para comprar agua, pasto y sales minerales.



Comentó que el ganado se está muriendo porque los pequeños productores no tienen infraestructura para enfrentar el temporal, y los represos que hay no funcionan porque desde hace algunos años el Gobierno federal quiere que aporten un 50% de la inversión, y ninguno tiene la capacidad económica para hacerlo.



Al momento, aseveró, han contabilizado entre 50 y 60 cabezas de ganado entre vacas, toros, becerros y vaquillas muertas en los diferentes poblados cercanos a La Misa, y se espera que esto se agudice más en los siguientes meses.



EN CABORCA



Sergio Noriega Bracamontes, presidente de la Asociación Ganadera Local de Caborca indicó que los ganaderos de la región están acostumbrados a esta situación, pues son condiciones propias del desierto.



Con las lluvias que se han registrado este año, consideró, los ganaderos de Caborca estarán en una relativa buena situación hasta julio.



SE PREPARAN



Crisis, necesidad de pastura y agua es la que viven ganaderos de las comunidades de Camoa, Masiaca y Bacabachi señaló Armando Murrieta Moroyoqui.



El presidente de la Asociación Ganadera Local General de Navojoa Rafael Russo Voguel, aclaró que aún la situación no es extrema porque algunos ganaderos previeron un panorama adverso, sembrando frijol y haciendo pacas; además de que el agua de los pozos es de gran ayuda.



EN EL VALLE



Las comunidades aledañas a la presa Álvaro Obregón mejor conocida como el Oviachic, han registrado ya diversas muertes en sus inventarios, lamentó Alan Ronquillo Amado, presidente de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui.



Explicó que la sequía año con año llega a atacar el sector de diferentes maneras, pero este año en comparación con el anterior ha sido y se pronostica más crítico.