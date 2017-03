Sequía en Sonora provoca muerte del ganado

GUAYMAS, Sonora(GH)

La sequía en Sonora que se registra en esta temporada afecta al ganado de regiones como Guaymas, Caborca y Cajeme, donde los productores han detectado la muerte de cabezas y les preocupa que el periodo más fuerte se puede presentar entre abril y mayo.



En Guaymas más de 50 cabezas de ganado han muerto en las últimas semanas en La Misa, Lázaro Cárdenas, Punta de Agua y El Yaqui, por la falta de agua y alimentación, reveló el ejidatario y subdirector municipal de Desarrollo Rural, Francisco Javier Ruiz López.



Señaló que los ganaderos deben recorrer al menos doce kilómetros diarios para obtener agua de los pozos.



Prevé Sagarpa 2017 con pocas lluvias



El 2017 se espera que sea un año con escasas precipitaciones, similar al invierno de 2016, por lo que la Delegación Sonora de la Sagarpa alista apoyos alimenticios que reduzcan las posibles complicaciones en el sector.



Jorge Guzmán Nieves, titular de la oficina federal, informó que no tienen reportes de mortandad de animales por efectos de la sequía, ya que esa información los ganaderos suelen enviarla a las asociaciones ganaderas, pero sí saben de zonas de la entidad donde llovió menos y se requerirán apoyos.



En las zonas donde las lluvias no fueron suficientes y no se generó el pasto como alimento para el ganado, detalló, los rancheros deben preparar un plan que les permita estar listos para el estiaje.