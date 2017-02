Vecinos de Villas del Tular ya no aguantan las aguas negras

Guaymas(GH)

Por más de 24 horas, los vecinos del fraccionamiento Villas del Tular tuvieron su propia laguna de oxidación en la calle Lirios, por la acumulación de aguas negras procedente de una alcantarilla externa.



Cristina Álvarez, quien es residente del fraccionamiento, manifestó que este problema es recurrente en esa zona por el desbordamiento de drenaje de una alcantarilla, lo cual los ha llevado a mantenerse encerrados en las viviendas durante el día y noche.



"Es una peste que no se aguanta y esto es a cada rato, el drenaje de fuera se mete y se estanca en la calle Lirios, formando una laguna, necesitamos que pongan más atención a esto, es imposible vivir así no podemos tener las puertas o ventanas abiertas porque no se soportan los malos olores", solicitó.



Las autoridades de la Comisión Estatal del Agua informaron que el derrame de aguas negras fue controlado hace dos días, pero no se recogieron las aguas residuales que se metieron a Villas del Tular porque las cuadrillas se concentraron en otros trabajos.



Ayer, las autoridades mandaron personal con un camión Vactor para retirar el drenaje vertido en la calle Lirios y posterior a ello, se procedió a clorar las áreas afectadas para descartar el padecimiento de infecciones gastrointestinales, conjuntivitis o dermatitis, en los habitantes.



Se envió personal a succionar las aguas negras y se resolvió el problema que ya se había resuelto, se dio a conocer.



Queda pendiente el saneamiento porque el personal se abocó a sacar adelante los problemas que dejó la lluvia de hace unos días y se le dio prioridad al Centro, por el tema del Carnaval, se informó.