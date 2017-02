Marcha No al Gasolinazo contra la concesión de alumbrado público

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para exigir a autoridades municipales la no concesión del alumbrado público, integrantes del movimiento No al Gasolinazo Sonora realizaron ayer una marcha.



Desde antes de las 17:00 horas los ciudadanos se dieron cita en la Plaza Emiliana de Zubeldía, de donde partieron por la calle Rosales con rumbo al Palacio Municipal.



Patricia Duarte, una de las líderes de este grupo, mencionó que lo que inició en diciembre pasado como una protesta por el aumento a las gasolinas, se convirtió en un movimiento que lucha en contra de lo que afecta a los ciudadanos.



"El motivo de esta marcha es que nos estamos oponiendo rotundamente a que el día lunes se vote a favor o se apruebe lo que es la privatización que para nosotros es la concesión del alumbrado público en Hermosillo", afirmó.



SE SUMAN EN MARCHA



Al grito de "Maloro entiende, Hermosillo no se vende" y diferentes consignas en contra del alcalde, los manifestantes recorrieron esta rúa donde algunos ciudadanos se fueron sumando.



Según integrantes de este movimiento eran alrededor de 200 personas que realizaron la marcha y después se manifestaron frente al Palacio Municipal.



Rosa María O’Leary, otra de las líderes, fue la encargada de leer un comunicado con los puntos principales del pliego petitorio que realizaron hace algunas semanas al Congreso del Estado, además de las inconformidades del pueblo.



El pasado jueves miembros de este movimiento se reunieron con los regidores del PRI para tratar este tema, será este lunes cuando el cabildo municipal vote por la viabilidad de aprobar la concesión del alumbrado público.



Los integrantes aseguraron que el lunes estarán desde temprano frente al Palacio Municipal para evitar que se realice la sesión de cabildo y se apruebe la concesión.