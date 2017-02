Alerta PFP regreso de extorsion adores

Ciudad Obregón(GH)

Aunque desde hace seis años las extorsiones comenzaron a incrementarse en Ciudad Obregón y en Sonora,o se registran ciertos "picos" por temporadas que se deben evitar, destacó Hugo Horacio Herrera Arteaga.



El comandante de la Estación Ciudad Obregón de la Policía Federal (PF), manifestó desde hace meses los intentos de extorsión han regresado a la localidad, e incluso familias ya han sido víctimas.



"De intentos tenemos muchos llamados, nos avisan y les pedimos que no hagan caso, que cuelguen y nos pasen ese número", destacó, "desgraciadamente sí hay gente que cae en ese llamado, se espantan, es normal, les piden que vayan a una sucursal bancaria y hagan depósitos, se han incrementado".



El número específico de casos no se conoce pues gran parte de ellos no se reportan o denuncian, mencionó, lo que es primordial para acabar con el problema.



"Se le está dando seguimiento, pero les pedimos que no hagan caso a las llamadas, hay muchas maneras del cómo les pueden llamar para extorsionarlos, hay que colgar, toda llamada que se les haga para decirles que su familia está secuestrada, o para asustarlos, es mentira", recalcó.



El 90% de las llamadas de este tipo suelen venir de los distintos Centros de Reinserción Social (Cereso) del País, recordó, y no cuentan con la manera de realmente accionar contra alguien.



"Si cuelgan ya no volverán a llamar, ya no insistirán, no deben hacer caso, quienes hacen las llamadas buscan un lugar, buscan zonas, son rachitas, comenzaron en Navojoa, ahora se pasaron a Obregón, van buscando las ciudades donde cae la gente.



"No hay que hacer caso", subrayó, "no hay que dar información personal, ni a las llamadas del banco, o las de que te ganaste un premio".