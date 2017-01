Piden cuidado en área de construcción en el bosque de SLRC

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

Personal de la Dirección Municipal de Protección Civil hizo un llamado a los ciudadanos, exhortando principalmente a los padres de familia que acudan al Bosque de la Ciudad, a cuidar a sus hijos para que no se acerquen al sector donde se lleva a cabo la instalación del tobogán gigante.



Miguel Alemán Villalobos, encargado de Atención a Emergencias de la Unidad Municipal de Protección Civil, dijo que este aviso es con el objetivo de evitar que algún niño resulte lesionado por el movimiento de maquinaria y herramienta durante el desarrollo de la obra que actualmente se realiza.



El servidor público recalcó que elementos de la citada corporación preventiva, tienen la asignación de hacer inspecciones de manera periódica para prevenir accidentes.



RECIBIERON REPORTES

Comentó que debido a que se han recibido reportes de la ciudadanía, de casos en los que se ha observado a algunos niños y jóvenes utilizando las estructuras pese a que aún no concluye la obra, lo cual representa un riesgo para la integridad física.



“Es importante que los padres de familia no descuiden a sus hijos”, enfatizó.



“Que no les permitan acercarse al área donde se está trabajando”, dijo, “como también evitar que accedan, ni a la torre, ni a los deslizaderos, hasta que se dé el aviso oficial de que se ha culminado debidamente con la obra y que cuenta con las condiciones requeridas de Protección Civil”.



Mencionó que se trabaja de manera coordinada con la Dirección de Obras y Servicios Públicos quienes continúan realizando mejoras en el bosque de la ciudad así como en otros espacios públicos.



Ciudadanos han reportado a niños jugando en el área cercana al tobogán, por lo que la autoridad solicita a los padres de familia mayor cuidado, para evitar accidentes.