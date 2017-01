Van al alza casos de enfermedades respiratorias

NAVOJOA, Sonora(GH)

Debido a las bajas temperaturas que se han registrado en la ciudad, las enfermedades respiratorias aumentaron 40% en comparación con la época de verano, informó Joaquín Flores Perez.El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 5 señaló que la mitad de las consultas en hospitales es por enfermedades broncoasmáticas y bronquitis, donde los más afectados son niños y adultos mayores.“Esto ha conllevado a que nuestros hospitales estén al 100%, en ese sentido hemos tenido mucha enfermedad viral en niños, en específico rota virus y neumonías en adultos mayores”, abundó.El funcionario de Salud agregó que un alto porcentaje de los hospitalizados son por complicaciones respiratorias derivadas de gripas que no fueron atendidas de manera oportuna.En cuanto a casos de influenza, no se han presentado en lo que va del año por lo que es importante seguir con la aplicación de vacunas indicó el funcionario estatal.“Es importante estar bien hidratados, bien abrigados, el consumo de cítricos como naranja, mandarina y limón provee vitamina c y ayuda a las defensas”, recomendó, “no tener contacto con gente enferma y vacunarse”.Flores Perez exhortó a quienes usan hornillas o calentones para mitigar las bajas temperaturas, lo hagan en lugares abiertos para evitar intoxicación por monóxido de carbono.