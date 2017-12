Basura continúa en calles de Guaymas

GUAYMAS(GH)

Un déficit de más de 2 mil toneladas de basura presenta el Ayuntamiento en el sistema de recolección que implementó Servicios Públicos Municipales del 1 de diciembre a la fecha, reveló el representante en la zona Pacífico de PASA.



Juan Torres, en su visita a Guaymas, informó que del 1 de diciembre a la fecha, el Municipio ha depositado 748 toneladas de las 2 mil 800 que la empresa concesionaria del servicio de limpia recolecta en el mismo periodo con el apoyo de seis carros recolectores.



Explicó que a pesar de la situación que persiste en el Municipio, en el tema de la basura, el alcalde rechaza saldar la deuda de 18 millones de pesos que mantiene con Promotora Ambiental S. A., y comprometerse a un sistema de pago.



"Me reuní con el alcalde y a pesar de la apertura de la empresa (PASA) a recibir propuestas, no quiere hacer compromisos formales, por eso procederemos a procesos jurídicos", advirtió.



La compañía recolectora de limpia, dijo, no tiene liquidez para prestar el servicio de recolección al 100% porque no han recibido ni un abono a la deuda de está administración, por eso redujeron el trabajo en camiones y personal.



"El Relleno Sanitario sigue abierto y así seguirá mientras el Ayuntamiento pague el servicio de depósito como lo ha hecho hasta ahora.



Pese a la mala actitud que ha mostrado el presidente municipal, en enero volverán a Guaymas para buscar una solución a este problema que los mantiene sin flujo en el puerto.



Externó que si el Cabildo intenta rescindir el contrato con la empresa que representa, tendrían que cumplir con varias cláusulas del contrato y aparte pagarle una fianza de 30 millones de pesos por la afectación.