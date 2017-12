Impulsan fiestas navideñas empleo y economía

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El aumento de dinero en circulación derivado del pago de prestaciones laborales durante diciembre, permite que las ventas aumenten en los comercios, por lo que este sector "empuja" un alza temporal en la economía del Estado.



Además del pago de aguinaldos, existen otro tipo de factores como el pago de bonos a empleados, cajas de ahorro, así como la llegada de los llamados "paisanos" que dejan recursos en los negocios del sector comercio y servicios.



El empleo es otro de los rubros que se ven beneficiados. De acuerdo con la Canaco local, uno de cada tres negocios del ramo contrata un empleado durante diciembre.



Según el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue) del Inegi, sólo en Hermosillo están registrados 10 mil 839 comercios, por lo que se estima una generación de empleos temporales de alrededor de los 3 mil 613 puestos.



Aunque son trabajos sencillos, cuyo salario oscila entre los 150 y los 200 pesos diarios, éstos benefician a las familias con la entrada de recursos al menos durante diciembre, destacó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) de Hermosillo.



"Son empleos sencillos los que se generan", manifestó Martín Zalazar Zavala, "por ejemplo una tienda de regalos, de juguetes, están los empleados de siempre, y a lo mejor contratan a alguien extra para que venda regalos".



Señaló que diciembre es, sin dudarlo, el mejor mes del año para los comerciantes porque se disparan las ventas en los negocios y ahora la temporada se amplió ya que las compras inician desde El Buen Fin, que se realiza la tercera semana de noviembre y hasta el 6 de enero.



ESPERA CON GUSTO LA NAVIDAD



A lo largo del año hay tres fechas en las que vender y envolver regalos le deja ganancias a Elvia Mendoza; la primera es el 14 de febrero, donde los chocolates y muñecos de peluche son el producto más buscado, luego llega el Día de las Madres.



Sin embargo, es durante el mes de diciembre cuando el ingreso económico alcanza un balance, pues si en las primeras dos fechas no hubo mucha remuneración, en Navidad puede que haya más de lo que perdieron en el resto del año.



"La realidad es que sí nos afecta que no venga la gente tanto como antes, porque uno viene con la ilusión de trabajar y decimos ‘que sea lo que Dios quiera’, pero sabemos que ya hay muchas tiendas, no es como antes que comprabas en el puesto de la esquina", puntualizó.



El que actualmente lleguen a la ciudad un gran número de cadenas comerciales, nacionales e internacionales, destacó, aleja a los clientes de los comerciantes en pequeño que alguna vez tuvieron un gran negocio.