Lluvia deja intransitables calles no pavimentadas

CABORCA, Sonora(GH)

Debido a que solo cerca del 40% de las vialidades de la ciudad están pavimentadas, las lluvias dejan intransitables muchas de las calles de tierra que hay en el casco urbano.



Este problema no es exclusivo de las periferias de la ciudad, pues hay colonias como la Ladrillera, que se ubican muy cerca del Centro, la cual solo tiene una o dos calles pavimentada.



Bertha Quijano, quien habita esta colonia, manifestó que cada que llueve la avenida es intransitable y los estragos no se quedan ahí, pues una vez que se seca queda totalmente deforme.



Basta con un día de lluvia, lamentó, para que en la calle Ladrillera se vea al menos un vehículo atascado en el lodo.



“Si no llueve, a diario batallamos con el polvo, es algo excesivo, y cuando llueve, pues al principio bien agradecidos por que se calma la polvadera, pero si la lluvia es intensa o dura mucho, comienzan los problemas de los carros atascados”.



“Al otro día ya que se seca, en la calle se hacen hoyos y desniveles que tienen a los carros todos amolados, ya les suena todo”, explicó la habitante de esta zona.



Con la construcción de la plaza comercial que albergará el primer cine en Caborca, a un costado de esta colonia, recordó que los colonos creían que las autoridades los iban a voltear a ver y les pavimentarían, pero hasta la fecha no ha sucedido.



Consideró que debería ser prioridad para las autoridades pavimentar esta colonia, pues quieren atraer inversión hacia este punto de la ciudad con la plaza comercial, pero si no pavimentan las calles aledañas, el polvo excesivo va a ser un problema constante.



Otros colonos quienes prefirieron no dar sus nombres denunciaron que las calles se vuelven intransitables hasta para los que no tienen carro, pues si salen caminando hacia sus trabajos deben atravesar los charcos que se forman y estar dispuestos a llegar completamente sucios.