VIDEO: Avistan en San Carlos a familia de orcas

SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS, Sonora(GH)

Un grupo de entre trece y catorce orcas hembras acompañadas de sus crías fueron vistas la mañana de ayer en las faldas del Cerro Teta Kawi en San Carlos Nuevo Guaymas.



El pescador deportivo, Gerardo Grajeda López, hace poco más de un mes observó a distancia a un grupo de estos cetáceos mientras paseaban y jugaban con sus crías, entre el litoral de Baja California y Sonora, a unas millas de la Isla San Pedro Nolasco.



Ayer en la mañana, al estar navegando por la costa del destino turístico en compañía de turistas, se percató de la presencia de orcas hembras y crías, por lo que no pensó dos veces en soltar el timón para captar fotografías y videos de esa experiencia.



“Fue algo muy bonito observarlas a corta distancia, en otras ocasiones las había visto, pero no tan cerca y es una experiencia única, estamos en temporada de orcas, esperemos que permanezcan un tiempo”, puntualizó.



La llegada de estos animales marinos, depende de la temperatura del mar, comúnmente se pasean por la zona durante enero, febrero, marzo y abril, cuando el agua está más fría y luego regresan al Pacífico Mexicano.



En mayo del presente año, dos pescadores deportivos, uno de Guaymas y otro extranjero se aventuraron a nadar con orcas en las inmediaciones de San Carlos, no sin antes informarse de lo necesario para hacerlo.



No aproximarse



La Capitanía de Puerto exhortó a los turistas que se encuentren a orcas en altamar mientras navegan, no aproximarse mucho en sus embarcaciones porque podría ser riesgoso.



Agregó que los animales no deben sentirse en riesgo de ataque mientras pasean con sus crías en busca de alimento, porque pueden tratar de defenderse.