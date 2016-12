Indigentes se resisten a irse a albergue en Caborca

CABORCA, Sonora(GH)

Aunque todo el año abre sus puertas y en esta temporada invernal fue habilitado para las personas que se encuentran en situación de calle o vulnerables, Carlos Abel Méndez Quijada señaló que en el albergue de Pensionados y Jubilados solo hay dos personas resguardadas.



El mayor problema, explicó el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), es que la mayoría de los indigentes no quieren acudir a este lugar, pues temen que elementos de Seguridad Pública los lleven en detención preventiva en lugar del albergue, lo cual no es así.



Añadió que muchos de ellos padecen de sus facultades mentales y es difícil explicarles que lo único que se pretende es ayudarlos.



Otro gran inconveniente, añadió, es que muchas de estas personas tienen problemas con el consumo de alcohol y drogas, siendo que en este albergue se resguardan también familias.



“Muchos no quieren, creen que los van a llevar presos, la segunda es que si nosotros vemos que la persona está muy alcoholizada o muy drogada, pues es preferible que la lleven a Seguridad Pública para que se resguarden del frío, por que en el albergue hay familias, por cuestión de seguridad”.



“Ahorita están dos personas, y el encargado de ese albergue me decía que ya tienen días esas personas ahí, en cierta manera le sirve para que le cuiden”, manifestó.



Un suceso reprobable, lamentó, es que algunas de las personas que se han albergado en este lugar han causado estragos, como romper las tazas del baño, los lavamanos, entre otras.



Méndez Quijada invitó no solo a quienes estén en situación de calle, si no a todas aquellas personas que en sus hogares no se sientan seguras o protegidas del frío, a acudir a este albergue.