Vecinos en Navojoa se sienten desprotegidos

Navojoa(GH)

Desprotegidos y a merced de la delincuencia se sienten algunos navojoenses ante los constantes actos de vandalismo y robos en distintas colonias.



Elizabeth García Rivera, de la colonia Deportiva, aseveró que la respuesta de la Policía es lenta cuando se les hace un llamado.



"Fui víctima de un asalto con arma blanca, desde entonces me siento desprotegida en la ciudad, creo que a los elementos de Policía les hace falta más equipo y patrullas para ser más eficientes en su trabajo", abundó.



Baltazar Millán, de la colonia Sonora, dijo que en el lugar que reside son constantes los robos, pero aunque atrapan a los ladrones poco tiempo después andan en la calle y reinciden.



"Sería bueno que les pagaran bien a los policías y que anden mejor equipados, pero sobre todo mejorar los salarios", expresó.



Francisco Luna, de la colonia Tierra Blanca, opinó que la delincuencia está generalizada en toda la ciudad,por lo que se necesita más vigilancia y modificar la ley.



"A los que agarran infraganti duran tres días (en la cárcel) y los sueltan; estamos viviendo en medio de un caos y se necesita la ayuda de todos", manifestó, "desconozco cuánto ganen los policías, pero deben tener necesidades, hacen lo que pueden con los medios que tienen".



Aarón Cantú Cota, de la colonia Tierra Blanca, señaló que el problema no es la falta de recursos de la corporación policiaca sino la corrupción que se vive en la ciudad.



"De qué sirve que anden patrullando si de todos modos no hacen nada, el problema es la corrupción que está en todos lados", añadió.



Raúl Silva Vela, presidente municipal de Navojoa, aseguró que conbase enlas estadísticas del C4 identificarán las colonias más conflictivas para generar acciones innovadoras en al lucha contra la delincuencia.



"Nos reuniremos con grupos de ciudadanos y comerciantes, apoyándonos con estadísticas del C4 para poder nutrirnos con la información e identificación donde más se está viendo robo a domicilio, robo a comercio y de vehículo", recalcó.