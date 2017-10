Vecinos de Navojoa piden vallas protectoras en el canal "Las Pilas"

Navojoa(GH)

Vecinos de la colonia Nogalitos que viven en los márgenes del canal "Las Pilas" piden se coloquen señalamientos y barras de seguridad, pues es común que personas, animales y vehículos caigan a las aguas de dicho lugar.



Rafaela Aragón, residente de la colonia Nogalitos, recordó que el viernes pasado una familia que viajaba en un triciclo cayó al canal y fueron los mismos vecinos quienes los rescataron.



"Iban en el triciclo y entre ellos dos niños, todos se cayeron al canal, los sacaron con unas cuerdas que tenía mi papá guardadas aquí en la casa", abundó, "en otra ocasión se cayó un carro chevy".



Enfatizó que es muy peligroso ya que no existen señalamientos ni vallas de seguridad, pues es común que se registren accidentes e incluso han muerto personas ahogadas.



Es muy peligroso



Eloísa Esquer, quien vive a los márgenes del canal, pidió a las autoridades municipales tomen cartas en el asunto antes que ocurran más desgracias.



"Hace falta una valla que detenga los carros porque son muchos accidentes que pasan", manifestó".



Jesús Edmundo Valdés Reyes, jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) de Navojoa, reconoció que el canal "Las Pilas" es un factor de riesgo para los ciudadanos.



"El canal atraviesa prácticamente por la mitad de la ciudad, históricamente han caído motociclistas, algunos vehículos, algunas personas el día de hoy incluso cayeron dos vacas", añadió, "nos queda ser responsables, usar el sentido común y cuidarnos".



Recalcó que las personas deben tener precaución, respetar los límites de velocidad, no abusar del consumo del alcohol, que es el factor principal para que ocurran los accidentes.



"Es muy complicado, no van a alcanzar los recursos para embovedar ese canal, no van a alcanzar para ponerle al río Mayo un cerco; estamos rodeados de muchos peligros y debemos aprender a vivir con ellos, cuidándonos", dijo.