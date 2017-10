Exigen justicia para joven abatido por policías en Masiaca

Navojoa(GH)

Familiares de Gadiel Alonso, quien fue abatido por policías el fin de semana pasado en la comunidad de Masiaca, se manifestaron ayer frente al Palacio Municipal para exigir justicia.



Los manifestantes señalaron que el hoy occiso, quien tenía 24 años de edad, padecía de sus facultades mentales y en un ataque de alucinaciones, salió a la calle y rompió los cristales de un vehículo, al llegar los policías vieron que el joven traía un arma blanca y le dieron tres tiros en el pecho.



"Cuando llegué miré a mi hermano tirado y sentí mucha impotencia de no poderlo ayudar, les dije (a los policías) que si por qué no lo auxiliaban y me dijeron que no y me apuntaron a mi también", abundó el hermano de la víctima.



Agregó que les había advertido a los agentes que su hermano padecía de sus facultades mentales, por lo que él mismo se ofreció a someterlo para después entregarlo a las autoridades.



"Yo hablé con ellos antes que lo mataran, les dije que el muchacho estaba mal de sus facultades mentales, les dije que yo lo iba a agarrar y entregar pero que no le hicieran nada, pero le pegaron tres balazos, le perforaron su riñón y un pulmón y se murió", dijo mostrando uno de los casquillos de los proyectiles.



Los afectados acudieron a la CNDH a interponer una denuncia por abuso de autoridad y también ante el Ministerio Público, confirmó una de las familiares.



Autoridades lamentan los hechos



Los familiares fueron atendidos por Javier Barrón Torres, jefe de la Oficina de Presidencia y por Juan Manuel Escalante Torres, jurídico del Ayuntamiento, quienes reconocieron que fue un hecho lamentable.



"Nosotros lo que hacemos, la indicación del presidente Raúl Silva Vela, es ajustarnos a la resolución que determine en su momento el Ministerio Público, que es la instancia que corresponde", manifestó Barrón Torres.



Juan Manuel Escalante Torres dijo que se investigará lo ocurrido, pues el trabajo de policía está bajo un protocolo que se debe seguir.



"El actuar del policía debe estar bajo un protocolo que ellos deben seguir, vamos a revisar este caso en particular y se investigará que se hayan llevado a cabo los procedimientos que marca la ley", añadió, "les recomendamos a los afectados a que acudieran a la CNDH para que también hicieran sus investigaciones".



Isaac López, director de Comunicación Social del Ayuntamiento, informó que los policías involucrados ya declararon ante las instancias correspondientes y aún no se decide si serán suspendidos de manera temporal mientras se hacen las investigaciones.