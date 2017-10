Madres de familia cierran dos kínder s en Guaymas

Guaymas(GH)

Dos kínders fueron cerrados ayer por madres de familia en protesta de la falta de electricidad de 220 voltios y la presunta violencia que ejerce una maestra hacia los menores durante las clases.



La primera manifestación se registró en el jardín de niños Miguel Hidalgo, ubicado entre la calle Obregón y avenida Hermosillo, de la colonia Loma Linda, donde un grupo de madres cerraron las puertas y colocaron cartulinas con consignas hacia unas profesoras.



Las quejosas solicitaron un ambiente sano para los infantes que cursan sus estudios en el segundo grado "A", bajo el mando de una maestra, a quien acusan de ejercer violencia física y sicológica.



"Ya son muchas quejas de niños que aseguran que la maestra les grita, los jalonea y los amenaza, ya basta, queremos que la cambien de la escuela, no la queremos cerca de los niños, ellos les tienen miedo y en esas condiciones nadie puede tomar clases", externaron.



Se manifiestan en Pótam



Las madres de familia del kínder "Soutela", situado en el barrio Mérida, de la Comisaría de Pótam, también cerraron las instalaciones para exigir la instalación de la electricidad de 220 voltios.



Las manifestantes señalaron que tienen poco más de 2 años que pidieron la instalación de la energía eléctrica para colocar aires acondicionados, pero no han tenido respuesta favorable de las autoridades escolares.



Advirtieron que no claudicarán con su inconformidad hasta que la escuela les ofrezca una solución al problema que enfrentan sus hijos cada verano.



Investigarán autoridades



La directora del plantel Miguel Hidalgo, Elvia Edith Rábago pidió la presencia de la supervisora de zona para solucionar esta problemática que llevó a las madres de familia a cerrar las instalaciones.



La Secretaria de Educación y Cultura, informó que conformó una comisión mixta en el kínder Miguel Hidalgo para llevar a cabo una investigación detallada sobre las acusaciones que hicieron padres de familia en contra de una maestra.



La SEC advirtió que levantarán actas administrativas a quienes hayan incurrido en el incumplimiento de sus funciones e hizo llamado a los padres de familia para privilegiar el diálogo y evitar afectar la formación académica. de sus hijos.



Mientras que en el preescolar "Souteela", dijo, este día personal técnico de la Comisión Federal de Electricidad acudirá a realizar un dictamen correspondiente y programar a la brevedad posible las acciones que se requieran para brindar un servicio de calidad a los alumnos.