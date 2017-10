Diversos factores causan la violencia

NOGALES(GH)

La violencia manifestada en el incremento de homicidios y privación ilegal de la libertad, entre otros delitos, se deriva de elementos multifactoriales como la corrupción, afirmó un especialista en sociología.



Ricardo Laguna So, académico universitario y sociólogo, indicó que Nogales es un municipio de crecimiento desproporcionado y conformado de una ciudadanía mayormente de migrantes.



"La mayoría de las personas que empezaron a llegar a esta ciudad desde los años 90 ya venían con una influencia delictiva en relación vinculada con el narcotráfico y desde entonces se han ido incrementando lo que conocemos como narcocultura.



"Como decía anteriormente la violencia en esta ciudad es multifactorial, desde la proliferación de ‘narcocorrido’, la corrupción de autoridades y sobre todo la falta de programas preventivos para educar a la ciudadanía", comentó.



El sociólogo aseguró que la constante violencia registrada en esta frontera ha alcanzado niveles preocupantes que han derivado en la pérdida de asombro y sensibilidad en la mayor parte de los habitantes de esta frontera.



"En cierta manera la violencia ha generado que perdamos la capacidad de asombro ya que la noticia que se difunde hoy pierde interés, porque ya mañana tenemos otra noticia similar o aún más cruenta", dijo.



JÓVENES: "CARNE DE CAÑÓN"



Laguna So señaló que la falta de atención y alternativas para el desarrollo profesional de los jóvenes ha propiciado que sirvan como "carne de cañón" para las organizaciones del crimen organizado.



"Los jóvenes cuando no sienten muestras de apoyo de familiares o autoridades que los alienten para seguir estudiando y preparándose para la vida se salen de las escuelas y se convierten en presas fáciles de la delincuencia organizada.



"Nogales está viviendo una situación muy grave donde jóvenes están asaltando, participando en homicidios, en hechos de privación ilegal de la libertad, de secuestros de todo tipo de delitos y no hay programas para prevenir la violencia", comentó.



El experto señaló además que la percepción real de inseguridad que existe en la comunidad va encaminada con la falta de credibilidad y garantías que tienen las personas con la impartición de justicia.



DIVIDE A VECINOS LOS LLAMADOS "JUSTICIEROS"



NOGALES.- El papel de "justicieros" que han asumido grupos del crimen organizado, que "levantan" a presuntos delincuentes comunes para torturarlos o incluso quitarles la vida, dividió la opinión de vecinos en las diferentes colonias.



En un sondeo de EL IMPARCIAL, algunos vecinos de la colonia Héroes y Buenos Aires aprueban que los ladrones sean castigados por grupos delictivos y otros lo reprueban.



Carmen, residente de la colonia Buenos Aires, dijo sentirse muerta en vida desde el pasado 5 de octubre cuando un grupo armado privó de la libertad a su hijo de quien aún desconoce su paradero.



"No hay autoridades, todos incluyendo el Ejército están coludidos con los criminales, fuimos a pedir ayuda con todas las corporaciones y nadie ha hecho nada, a lo último nos dijeron que así lo dejáramos porque también a nosotros nos podían desaparecer.



"Yo lo único que quiero es saber dónde está mi hijo, vivo o muerto para darle una santa sepultura, es mucha angustia, un sufrimiento constante, ya no quiero justicia simplemente quiero saber dónde está el cuerpo de mi hijo", expresó.