Daño en tubería de gasoducto no ha sido reparado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A pesar de que se controló el riesgo de explosión en Loma de Bácum por el cierre de las válvulas del gasoducto, hasta el momento el daño de la tubería no ha sido reparado, informó el delegado de la Secretaría de Gobernación (SG).



Wenceslao Cota Montoya indicó que las autoridades de la etnia Yaqui siguen con la postura de evitar el acceso de los técnicos de la empresa Ienova para resarcir los daños, argumentando que la reparación violaría la suspensión concedida por el Juzgado Séptimo de Distrito.



Para resarcir los daños ocasionados al tubo que transporta gas natural desde Estados Unidos hasta el Estado de Sinaloa, Cota Montoya detalló que se buscará la manera de establecer acercamiento y diálogo con las autoridades tradicionales de la tenía.



Este es el segundo sabotaje al gasoducto que se registra en Loma de Bácum en menos de tres meses, ya que el pasado 1 de junio también hubo daños en un ramo de 2 kilómetros de la tubería y en 15 kilómetros de fibra óptica.



La Unidad Estatal de Protección Civil descartó el riesgo de una explosión en Loma de Bácum tras la fuga de gas natural que se registró la tarde noche del martes.



Bajo amenaza



Las autoridades tradicionales de seis de los ocho pueblos yaquis le exigieron al representante de la empresa Ienova, Carlos Daniel Fernández actuar legalmente contra el grupo de disidentes de Lomas de Bácum que han causado daños en el gasoducto.



El secretario de Huirivis, Juan Pedro Maldonado, a nombre de los gobernadores de Lomas de Bácum, Vícam Pueblo, Bélem, Huirivis, Pótam y Cocórit-Loma de Guamuchil, en reunión que se celebró en la ramada del pueblo de Pitahaya, pidió que se le dé celeridad al caso de Bácum.



"Ya ha pasado casi un año de los disturbios y actos de violencia que ocasionó un pequeño grupo que está en contra del gasoducto y obedece a intereses particulares, la ley no está por encima de nadie, son delitos que se tienen que pagar, esas personas que lo hicieron tienen que pagar", reiteró.



En una reunión en el poblado de Belén, el secretario de Lomas de Bácum, Luis Ángel Tronquito Miranda, aseveró que los habitantes de su comunidad viven bajo amenaza y un yugo de violencia generado por ese pequeño grupo que se opone al gasoducto.



El representante de la empresa Ienova que tiene a su cargo el gasoducto Guaymas-El Oro, Carlos Daniel Fernández, indicó que ellos han presentado las denuncias correspondientes en cada uno de los hallazgos que han tenido en daños a la infraestructura.



Continúa gasoducto



La resistencia de las autoridades tradicionales de la tribu Yaqui al gasoducto en la región de Loma de Bácum no inhibe la construcción de la obra, aseguró el secretario de Economía.



Jorge Vidal Ahumada indicó que a la fecha la empresa Fanosa continúa con los trabajos de construcción de los ramales por donde se distribuirá el gas en los municipios de Cajeme y Navojoa.



Señaló que el sabotaje a la empresa responsable de la obra del gasoducto son acciones fuera de la Ley y que las autoridades correspondientes tendrán que determinar las consecuencias.



Alistan tubo para sistema de riego



En Loma de Bácum, para antes de que arranque este nuevo ciclo agrícola, la etnia yaqui de la Loma de Bácum espera echar a andar un sistema de riego tecnificado con el tubo instalado por la empresa Ienova y Gas Natural Agua Prieta, con el que pretenden suministrar al Sur de Sonora con este insumo.



Guadalupe Flores Maldonado, integrante y asesor jurídico de la etnia, recordó que existe una resolución que marca el paro total de dicha obra y la reparación de los daños, así como un amparo federal ratificado por el Tercer Tribunal Colegiado, lo que hasta el momento no ha sucedido.



Ante la omisión de las autoridades en este tema, la etnia tomará poder de los instrumentos (tubos) ya colocados, dijo, así como de todo lo que en el lugar se encuentre.



Mencionó que este martes por la noche se decomisaron dos camionetas de dicha empresa y se detuvieron de manera momentánea a 4 trabajadores, para después ser puestos a disposición del Ministerio Publico Federal, por el delito de invasión en propiedad privada y otros más.



El alcalde de Cajeme, Faustino Félix Chávez, rechazó las acciones de la etnia de la Loma de Bácum, al exponerse la vida de las familias residentes de Estación Corral perteneciente a Cajeme.



Temor en Estación Corral



En Estación Corral, por donde pasa el gasoducto, después de ser evacuados de manera sorpresiva por parte de personal de Protección Civil Estatal, decenas de familias temen por su integridad.



Lidia Guadalupe Barro explicó que aunque sabían que la tubería del gas natural corre a menos de un kilómetro de sus hogares, nunca pensaron en el peligro en que están, hasta el martes por la noche.



"Empezaron a anunciar que estaba despidiendo gas (el ducto) y que nos fuéramos, era mucho el ruido, muy feo, la gente corriendo y sacando su bolsita, lo que pudiéramos sacar, la verdad no me dio el olor a gas, nos fuimos como 7 (al albergue), si la piensa uno para seguir aquí.



El olor a gas en algunas zonas estuvo presente desde la tarde, expuso Josefina González pero en otras zonas donde no estuvo presente sí lo estuvo un fuerte ruido que dejó mareos.



Deterioro al gasoducto es acto de sabotaje: Empresa



CAJEME.- Con relación a las recientes declaraciones de Guadalupe Flores Maldonado, asesor de la Tribu Yaqui, ante distintos medios de comunicación, la empresa "Gasoducto de Aguaprieta" manifiesta categóricamente lo siguiente: El gasoducto Guaymas-El Oro cuenta con gas natural que suministra a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Sonora.



Como resultado de los hechos ocurridos ayer, el tramo dañado tuvo un proceso de venteo controlado para disminuir su presión y, por lo tanto, el riesgo de una explosión.



El tramo en cuestión aún contiene gas natural. El gas natural es un combustible inflamable que se transporta bajo presión. Cualquier acto que tenga por objeto dañar la integridad del gasoducto representa un acto de sabotaje.



Además, pone en riesgo a la población en general, así como a quienes lo perpetran.



La empresa "Gasoducto de Aguaprieta" hace públicamente responsable a quien, a través de este tipo de acciones, genere daños al Gasoducto Guaymas-El Oro, que puedan poner en riesgo la seguridad de la población.



El Gasoducto Guaymas-El Oro es un proyecto impulsado por el Gobierno federal para satisfacer la demanda de este combustible en Estado de Sonora, especialmente a las plantas de electricidad de la CFE.



Los recientes hechos ponen en riesgo el suministro seguro y confiable de gas natural a la CFE, lo que podría generar desabasto de electricidad a industrias, comercios y a la población en general.