Arribazón de "toritos" muertos a la bahía no es marea roja: CIAD

Guaymas(GH)

La arribazón de cientos de peces muertos a la bahía de Guaymas no fue causada por una marea roja ni otro tipo de fenómenos, aseguró Jacqueline García Hernández.



La investigadora del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, consideró que este suceso pudo haber sido causado por pescadores que por alguna razón desecharon el producto a la bahía, el cual llegó ayer a temprana hora a hasta la orilla.



"Los peces ‘caranx caninus’ también conocidos como ‘toritos’ andan en cardúmenes, a lo mejor una embarcación los tiró por alguna razón, hay que ver si no salen otras especies, aquí no ha habido marea roja", aclaró.



Pescadores del sector Cantera, que omitieron sus nombres, denunciaron que el martes varias pangas enmallaron a esta especie comercial, pero no se dieron abasto para recolectarla, lo que causó la mortandad de algunos de ellos.



Los hombres de mar, presumen que los conocidos como ‘toritos’ ingresaron hasta ‘La Bocana’ persiguiendo un cardumen de sardina, siendo capturados por pangueros que se encontraban en el lugar.



Ante la pestilencia y contaminación visual que originó la presencia de estos peces, algunos pescadores del sector social de bahía, optaron por salir a recolectarlo.



PESCA DE RIBEREÑOS



La directora del Centro Regional de Investigaciones Pesqueras, Alma Rosa García Juárez, denunció que la causa de esta mortandad fue la pesca incidental originada por pescadores ribereños que durante toda la temporada se quejan y critican de sus compañeros de altamar.



"Aquí estamos inundados de estos peces muertos y no pueden decir que fue originada por pescadores de altura, ni sardineros porque los barcos están parados, los que andan trabajando son los ribereños", acusó.



Las especies arribaron en estado de descomposición desde el bulevar Rodolfo Sánchez Taboada hasta la calle 20 ayer a temprana hora, siendo descubierto por las personas que a diario acuden a ejercitarse a esa zona.



Autoridades de la Profepa acudieron a levantar un acta y pidieron apoyo a Ecología Municipal para realizar las labores de limpieza, mientras la Oficina de Pesca y Acuacultura descubre a él o los responsables.



El funcionario federal, aseguró que la autoridad pesquera deberá realizar una investigación sobre los arribos que se hicieron de este pez comercial para saber quién o quiénes fueron los culpables de dicha mortandad.



Subrayó que las autoridades ambientales tendrán que retirar la especie en estado de descomposición que yace a lo largo de la bahía.