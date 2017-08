Estados piden sitio en debate del TLC

CIUDAD DE MÉXICO()

Gobernadores de la zona Norte de México se mostraron ayer a favor de conformar un bloque o frente de entidades fronterizas, que funcione como "cuarto de al lado" en la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá.



Los mandatarios de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis; Chihuahua, Javier Corral; Nuevo León, Jaime Rodríguez, y Sonora, Claudia Pavlovich, coincidieron en la importancia de que los estados se hagan oír y participen más activamente en ese proceso.



"Lo deberíamos hacer sobre todo sumando nuestras fortalezas; creo que hay muchas cosas que tenemos en común y que estamos aportando. Podemos, por qué no, hacer un bloque. Valdría muchísimo la pena", dijo Pavlovich al participar en un foro sobre el acuerdo comercial.



"Lo debemos hacer, creo que estamos de acuerdo todos los gobernadores de las zona, vamos a esperar, esta es la primera etapa, el principio de una negociación; tenemos que hablar con el Secretario de Economía y con el propio Presidente, creo que lo debemos hacer", señaló Rodríguez.



Mendoza Davis consideró que ante la renegociación del TLC es necesario privilegiar la unión de todos los gobernadores, en particular los de los estados fronterizos, porque éstos tienen economías más ligadas al vecino del norte.



En tanto, Corral indicó que el TLC abre a los estados una nueva oportunidad de sumar fuerzas, después de que en meses anteriores se conformó una alianza de gobernadores fronterizos ante a la amenaza de la deportación masiva de connacionales.



"Me parece de vital importancia, lo digo sinceramente, como una de las aportaciones que este foro puede dar al actual proceso (de renegociación), visibilizar una solicitud, por no decir exigencia, una solicitud de gobernadores fronterizos de participar en este proceso", apuntó.