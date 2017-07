Prohíben navegación a barcos por mal tiempo en Peñasco

Puerto Peñasco(GH)

La navegación a embarcaciones menores y de turismo náutico fue restringida en el puerto, anunció Luis Castro Galán, y el pronóstico para hoy no es del todo favorable.



El capitán de Puerto informó que desde las 08:00 horas de ayer se prohibió la navegación a embarcaciones menores de 15 metros de eslora y actividades de turismo náutico.



Esta decisión se tomó al no existir condiciones favorables de viento y oleaje, explicó, pues había vientos sostenidos de hasta 30 kilómetros por hora con rachas superiores.



"En la medida que el viento amaine y el oleaje se reduzcan se procederá a levantar la restricción", dijo.



Para hoy el pronóstico no es muy diferente, adelantó, pues las condiciones del clima estarán al límite aceptable por debajo de los 25 kilómetros por hora, en vientos.Para el martes y miércoles el pronóstico ya es de buen tiempo, por lo que la comunidad marítima debe tomar precauciones.