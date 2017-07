Sobrepoblación perruna afecta a los navojoenses

NAVOJOA, Sonora(GH)

Olores fétidos, basura desparramada y ataques es lo que enfrentan los navojoenses por la sobrepoblación canina.



Cada perro callejero genera alrededor de 250 gramos de heces, es decir, 3 toneladas 750 kilogramos de excretas a diario en la vía pública de la ciudad, cuya materia fecal contaminan el medio ambiente y dañan la salud de la población.



El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 5, Joaquín Flores Pérez, estimó que en Navojoa existen entre 10 y 15 mil perros callejeros aunque no se cuenta con un registro exacto.



Esta situación, expuso, es un problema de salud ya que la contaminación del aire por heces puede causar enfermedades como salmonelosis, conjuntivitis, entre otras enfermedades como la rickettsiosis.



José Moreno Ortega, director del Centro de Salud Urbano de Navojoa, indicó que la materia fecal se seca con el paso de los días liberando los microbios que se mezclan con el aire y de esta forma llegan a los puestos de comida instalados a la intemperie.



"Este tipo de infección genera problemas respiratorios y estomacales, además de alergias en la piel", abundó, "en el área urbana es difícil hablar de aire puro porque estamos expuestos a estos contaminantes".



Perro que ladra sí muerde



Además de la contaminación del aire, los perros callejeros representan otros riesgos para la salud como la transmisión de rickettsiosis y los ataques a personas, coincidieron autoridades médicas.



De acuerdo con estadísticas de la Jurisdicción Sanitaria número 5, en lo que va del año se han registrado 134 ataques de perros a humanos con un promedio de 22 agresiones por mes.



Flores Pérez explicó que al quedar abandonados en la calle, los perros buscan agruparse en manadas y defienden su territorio convirtiéndose en un peligro para las personas que caminan por las calles de la ciudad.



"Son muchos problemas, agresiones, perros sueltos o en manadas que buscan refugio, territorio y alimentación", enfatizó, "problemas de heces en el ambiente, problemas de pulgas por perros de la calle".



Sin centro antirrábico



Navojoa no cuenta con un Centro de Salud Animal, el cual reduciría de forma considerable la sobrepoblación tanto de perros como de gatos callejeros, reconoció Enrique Noriega Vega, director de Salud Municipal.



"Tenemos una invitación de las autoridades municipales para reponer el proceso de la construcción del Centro de Salud Animal", explicó, "este proceso se había cumplido en noviembre (2016), pero el terreno presentaba dificultades; buscamos un nuevo terreno con todas las ventajas".



Señaló que las autoridades del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) tienen un terreno ubicado en El Dátil, el cual es ideal para instalar el centro y se hizo la petición formal a las autoridades del organismo.



Agresiones



Elizabeth García, habitante de la colonia Deportiva, manifestó que su hija de 7 años de edad casi es atacada por un par de canes de la calle.



"Ella salió a la tienda y escuché cómo gritaba con desesperación, cuando salí miré que dos perros la estaban correteando y ladrando", narró,"me asusté y corrí hacia ella para defenderla, los perros se asustaron y la dejaron".



El mismo problema lo viven los locatarios del Mercado Municipal quienes señalan que la presencia de los animales sin dueño representa un foco de infección.



Daniel López, comerciante del Mercado, señaló que los canes se agrupan en manadas y rondan por los negocios de comida del edificio.



"Ya se reportó a la Dirección de Salud del Municipio, pero no han hecho nada para controlar este problema", externó, "tenemos miedo que puedan agredir a personas o a algún niño".



Alfonso Holguín, residente de la colonia Centro, aseguró que es habitual ver manadas de perros con un comportamientoagresivo.



"Aquí en la noche es muy común ver varios perros y te ladran; también es común ver desechos de los animales", añadió.



Guadalupe Antelo de la colonia Rosales, enfatizó que los problemas de parásitos, heces y agresiones son frecuentes en el sector.



"Cuando andan en celo no nos podemos acercar, tenemos que cruzar la banqueta", dijo,"en tiempo de calor salen muchas güinas y pulgas además de garrapatas".



Los veterinarios coinciden que hay una tenencia irresponsable de mascotas en Sonora, ya que la mayoría de los canes en la vía publica tienen dueño.