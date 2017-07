Crecida del Río Sonora impide paso a Bacoachi

Bacoachi(GH)

La crecida del Río Sonora provocó que desde el pasado sábado hasta ayer en la madrugada los vehículos no pudieran transitar hacia Bacoachi, ni siquiera por las rutas alternas.



Pero, desde la madrugada los automóviles más grandes pudieron transitar y los más pequeños tuvieron que recorrer las rutas alternas para llegar a Bacoachi.



Esto debido a que el camino quedó con azolve y esto impidió que los vehículos pequeños transitaran por los vados, porque se golpeaba, indicó Tomás Luján, coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil.



Esta fue la segunda ocasión en lo que va de la temporada de lluvias que no hay paso para llegar a Bacoachi debido a la crecida del cauce.



Durante el día no se registraron incidentes considerables, mencionó, porque a los conductores se les pedía que volvieran porque no era posible que continuaran con su camino.



Con las lluvias registradas el pasado sábado, en la región se presentaron algunos otros incidentes como derrumbes en el tramo carretero Cananea- Ímuris, de acuerdo con autoridades de la Unidad Estatal de Protección Civil.



La recomendación es mantenerse informados y seguir las recomendaciones para evitar accidentes en esta temporada de lluvias.