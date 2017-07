Abigeato no cesa: Ganaderos de Navojoa

NAVOJOA, Sonora(GH)

El robo de ganado no cesa en la Región del Mayo, pero es más frecuente en los meses de invierno cuando se registran cinco casos al mes, señaló Federico Barreras Soto.



El vocero de la Asociación Ganadera Local Del Mayo ante la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), señaló que a partir de noviembre hasta marzo se registra aproximadamente un promedio de un robo de animales.



"Son según reportes de nuestros agremiados el abigeato es un problema que se mantiene vigente", recalcó, "a últimas fechas no hemos tenido reporte de robos".



Agregó que en los meses de verano, cuando hay sequía el abigeato baja a uno o dos casos por mes ya que por lo general el ganado no sale de los ranchos.



"Muy poco o casi nada en los meses de sequía; los ganaderos están más al pendiente y con los años se ha tenido un mejor control", externó.



Aumenta robo de cerdo en Cajeme

Por Susana Rodríguez



Ciudad Obregón.- El robo de cerdo ha aumentado en el municipio de Cajeme, donde ha disminuido el número de denuncias de abigeato en ganado bovino, aseguró Alan Ronquillo Amado.



El presidente de la Asociación Ganadera del Valle del Yaqui (Agvy) señaló de marzo a junio se han presentado cinco denuncias por robo de porcinos.



Abundó que hay mucha vigilancia para ahuyentar a los ladrones de ganado, pero es necesaria la cooperación de los productores para que denuncien cualquier cosa sospechosa que detecten.



"Es importante como medida de prevención llevar a cabo la señal de sangre, herrando y areteando a más temprana edad el ganado, estos candados ayudan mucho", indicó Ronquillo Amado.



Agregó que hace un año la Fiscalía General de Justicia en el Estado (FGJE) abrió una base de la Policía Estatal Investigadora (PEI) y una agencia del Ministerio Público especializadas en el combate del abigeato.