Pintorescos animales aparecen en Navojoa

Navojoa(GH)

Un pintoresco burro disfrazado de cebra y una exótica llama han "robado" la atención de los navojoenses, ya que no es habitual la presencia de estos ejemplares en la ciudad.



Francisco Mendívil, quien es propietario de estos animales, manifestó que compró la llama a un circo que llegó hace dos años a la ciudad para evitar que fuera sacrificada o abandonada.



"Me gustan los animales y cuando prohibieron los animales en los circos, se iban a deshacer de ella y decidí comprarla para cuidarla", recordó.



"El burro lo pinté con la idea de trabajar, lo llevo a fiestas de niños para que lo vean", abundó, "y de ahí mismo sale para mantenerlos y tenerlos muy bien cuidados".



"Disfruto ver cómo los niños interactúan con animales que difícilmente se puede tener acceso a ellos", expresó, "y mis animales son mi compañía diaria".



Granos de maíz, alfalfa, pasto y algunas cáscaras de sandía son parte de la alimentación de ambos ejemplares.



"No es difícil, hay que alimentarlos, atenderlos y cuidarlos", apuntó, "en cuanto a la llama, creo que es la única en el Sur de Sonora".