Lleva en la sangre el oficio de panadero

Agua Prieta(GH)

Desde que Alejandro Peraza Vázquez tenía 14 años aprendió el oficio de la panadería, lo hizo por necesidad, pero ya lo traía en la sangre, pues su madre era también panadera.



Hoy Alejandro ya suma 36 años de experiencia, pero no olvida que fue Manuel Olivas, quien le enseñó en su natal Ciudad Obregón el oficio de hacer pan, algo que aprendió muy rápido.



Sólo cinco meses le llevó el aprender a hacer pan, de todo tipo, y después de esto le dieron la responsabilidad como a cualquier otro trabajador de hacer pan.



Al tiempo Alejandro se aventuró a viajar a Agua Prieta, con la intención de conseguir empleo de panadero y llegó en 1990 sin una oferta de trabajo, esperando ganar más que en Ciudad Obregón.



Los salarios eran muy similares, recordó, pero al menos el trabajo no estaba tan escaso en esta frontera, así que comenzó a trabajar y se estableció en esta ciudad donde se casó y tuvo cinco hijos.



Algunos hijos lo ayudan frecuentemente y otros cuando existe la necesidad, porque ellos definitivamente llevan en la sangre el oficio de ser panaderos, porque el suegro de Alejandro era el dueño de la panadería que ahora maneja él y su familia.



Cada día Alejandro tiene que comenzar con la preparación del pan desde las 02:00 horas, relató, y aunque es un trabajo pesado, disfruta hacerlo de lunes a domingo descansando pocos días festivos.



Trabajo



Cada día Alejandro prepara 4 mil 500 panes, aproximadamente, y los sábados el trabajo aumenta hasta 7 mil panes que hace con ayuda de sólo dos personas.



El éxito está, consideró, en hacer las cosas con ganas y sobre todo que sea algo que disfrutes hacer, porque de lo contrario las cosas no saldrán bien.