Aumenta un 50% multa a punibles en Navojoa

Navojoa(GH)

Un 50% aumentó la multa por el delito de conducción punible para disminuir los accidentes viales por el consumo de alcohol, informó Gustavo Yepiz Gas.



El jefe de Tránsito Municipal indicó que desde el lunes pasado de 2 mil 500 pesos la sanción quedó en 4 mil 529 pesos.



"No es caro porque el conducir y respetar las reglas de tránsito no cuesta nada", expresó, "las personas deben hacer conciencia porque lo que está en riesgo son sus vidas y las de los demás".



Aunque el 70% de los accidentes que se presentan en la ciudad son de motociclistas que no respetan las reglas, expuso, parte importante de los percances viales se deben al consumo del alcohol mientras se conduce.



"Necesitamos bajar el índice de accidentes haciendo que cumplan con el uso de equipo de protección", enfatizó, "a veces van hasta tres tripulantes en una moto y eso no debe ser".



Según estadísticas de autoridades de la Dirección de Salud Municipal mueren en promedio al año 33 personas en Navojoa por accidentes viales, de los cuales el 50% son jóvenes.



Motociclistas



El jefe de Socorro de la Cruz Roja Mexicana en Navojoa, Javier Barrera Peralta, indicó que en lo que va del año han atendido 44 accidentes en moto, mientras que el 2016 cerró con 166 percances.



"Anda mucho conductor de motocicleta", abundó, "en 2016 atendimos 166 choques donde participaron motos, por lo general los accidentes pasan por la falta de precaución".