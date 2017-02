Lamentan pérdida de interés en lengua Mayo

NAVOJOA, Sonora(GH)

El dialecto Mayo muere cada día debido a la falta de interés de las nuevas generaciones y los avances tecnológicos, consideró el cobanaro de Pueblo Viejo, Esteban Jusacamea Yocupicio.



"Veo que ya no hay interés de los niños por aprender el idioma, prefieren jugar con el celular o con la computadora", expresó, "no se deben perder las costumbres para que no se pierda la identidad yoreme".



Dijo que los jóvenes están más atentos a las modas y costumbres de los Estados Unidos y dejan de lado los usos y costumbres yoreme mayo.



"En lugar de estudiar el dialecto se ponen a estarle picando a los celulares escuchando música en inglés", abundó, "también han perdido el respeto por sus mayores".



Según el Plan de Desarrollo Municipal, de acuerdo con estadísticas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, existe tendencia a la disminución de personas que hablan la lengua materna en algunas comunidades.



Alertó que de no tomar acciones para fomentar el dialecto Mayo en los niños, a mediano plazo la lengua materna podría desaparecer.



"Que no se pierdan nuestras costumbres, las raíces que nos dejaron nuestros antepasados", añadió, "los mayores practicamos el dialecto, pero los chamacos no les interesa".