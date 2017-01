Visita CNDH a Guillermo Padrés Dagnino; pide cambio a otro penal

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo una visita a Guillermo Padrés Dagnino, hijo del ex gobernador de Sonora, quien solicitó ser trasladado a otro penal.Padrés Dagnino está preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como “Altiplano”, acusado de delincuencia organizada y “lavado” de dinero desde noviembre del año pasado.“Un Visitador Adjunto de CNDH vio hoy a Guillermo Padrés Dagnino en el Penal #Altiplano; pidió ser trasladado a otro centro penitenciario”, citó el organismo nacional en un Twitter.Igualmente la CNDH señala que como no es la autoridad competente solamente lo orientó sobre la misma.El ex gobernador Guillermo Padrés Elías mantiene actualmente una huelga de hambre por el supuesto maltrato que sufre su hijo.