Mantienen protesta en caseta de cobro; habrá cruce libre

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los integrantes de "No al Gasolinazo" continuarán este día con su protesta en la caseta de cobro de Hermosillo, como la han mantenido en los últimos 22 días.



Daniel Corvera, uno de los integrantes del movimiento, confirmó que a partir de las 09:00 horas nuevamente quedará libre el paso para los viajeros que transiten de Norte a Sur o viceversa, sobre la carretera México 15.



"Retomamos mañana (hoy) a las 09:00 de la mañana la caseta de cobro, y seguimos la resistencia civil independientemente de que la Policía Federal nos pidió que nos retiráramos, el ‘No al Gasolinazo’ sigue en pie de lucha en la liberación de la caseta", dijo.



Fue alrededor de las 10:30 horas de ayer cuando elementos policiacos solicitaron a un grupo que permanecía en la caseta que se retirara del lugar, según explicó Corvera, a lo que acordaron retirarse pacíficamente.



"Hoy (ayer) en la mañana se acercaron tres federales para hacernos la petición pacífica de que desalojáramos la caseta, y que era una petición que estaban haciendo por daño patrimonial a un tercero, que sería obviamente quien la tiene concesionada".



"Entonces por petición a ese tercero", prosiguió, "nos pedían que desalojáramos, y le dijimos que estaba bien, y obviamente no opusimos resistencia porque éramos muy poquitos y pues también son acciones que tenemos que valorar y nos retiramos sin problema alguno".



ES LA SEGUNDA OCASIÓN



El manifestante mencionó que era la segunda vez que la Policía Federal les sugería que se retiraran de la caseta, siendo la primera la semana pasada.



"Hace ocho días, y hasta salió en un video, que un Federal nos pidió que si salía la orden de liberación, pues lo íbamos a platicar antes, de forma pacífica, para no llegar y ¡Pum!, a trancazo y medio", recordó, "y pues así era el planteamiento original que ellos nos habían hecho".