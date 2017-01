Concanaco pide evitar un segundo gasolinazo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El sector empresarial recomienda prudencia al Gobierno federal y pide evitar un segundo "gasolinazo", debido a que aún no concluyen las repercusiones del alza de enero.



Ricardo Navarro Benítez, vicepresidente nacional de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) demandó prudencia al Gobierno.



"Nosotros estamos recomendando que no haya otro aumento, como sector empresarial estamos recomendando prudencia por parte del Gobierno y que piense muy bien el incremento de febrero", subrayó.



De visita en Hermosillo, en reunión con los presidentes de Canaco en Baja California Norte, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, añadió que es necesario crear una Zona Económica Preferente en la frontera.



"La frontera con Estados Unidos es una zona especialmente sensible, porque, si la gasolina es más barata en Estados Unidos, la gente se pasa al otro lado a cargar combustible", expuso.



Ante las posibles medidas proteccionistas y ajuste a los impuestos de importación, provocado por el gobierno entrante de Estados Unidos, que puede ocasionar serias repercusiones en todas las ciudades fronterizas, dijo, es importante:



Crear beneficios fiscales y reducir barreras arancelarias y no arancelarias para los empresarios en dicha zona.