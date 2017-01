Sonora puede ser un ejemplo en la reforma educativa

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La reforma educativa debe continuar a pesar del contexto político, social y económico que vislumbran un difícil panorama para 2017 y Sonora tiene las condiciones para convertirse en un referente en su implementación, aseguró Claudio González Guajardo.



Durante su visita a la entidad, el presidente de la organización Mexicanos Primero señaló que las reformas al sistema educativo en el País no pueden verse entorpecidas por el clima electoral y de protesta social que se ha acrecentado a nivel nacional.



"Si ahorita que estamos iniciando un proceso de reforma, se ve arrestado por fuerzas políticas conservadoras reaccionarias, por procesos electorales, por gasolinazos, por lo que tú mandes y digas, entonces le estamos haciendo un gran disfavor al País", afirmó.



A continuación la entrevista con Claudio González Guajardo:



En materia educativa, ¿cuáles son los principales rezagos en México?



CGG: En el contexto latinoamericano Chile es el que está destacando más ahora, seguido de Uruguay, Costa Rica, Colombia y luego México en quinto lugar. México debería ser el primer lugar en Latinoamérica, estamos llamados por vocación a ser el primero en Latinoamérica y de ir alcanzando al resto del mundo, entonces, tenemos un atraso importante.



En general en el País en comprensión lectora tenemos reprobados o de panzazo a tres cuartas partes de la generación de 15 años, y en Ciencias y Matemáticas cuatro quintas partes. Tenemos un sistema que no está cumpliendo con su cometido de darles la oportunidad a niños y jóvenes de ser la mejor versión de sí mismos y de estar listos para aprender para el resto de sus vidas.



¿Cómo se observa a Sonora desde el plano nacional?



CGG: En ese contexto, Sonora yo diría que está en la medianía nacional. Es decir, lo que estoy diciendo de México se puede decir de Sonora, lo reflejan así los resultados de su examen Planea, en la última versión, y en ese sentido tanto Sonora como México tienen un reto muy importante de transformar sus sistemas educativos.



Creo que parte de la problemática ha sido que se nos politizaron mucho estos sistemas educativos, se dieron un abrazo la política y la educación, funesto para los resultados educativos, y hay que empezar a transformar esa realidad.



La reforma educativa, ¿ha dado los resultados esperados para este momento?



CGG: Transformar la Constitución es más fácil que transformar la realidad. Quienes nos empeñamos en que primero se diera una reforma legislativa, ahora estamos empeñados en que esto se traduzca en cambios verdaderos frente a los salones de clase y en las escuelas del País.



Eso es difícil por este mismo abrazo que se ha dado la política con la educación, hay resistencias sindicales muy vociferantes de parte de la Coordinadora, más taimadas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y tampoco la burocracia ha dado grandes visos de ser de los grandes implementadores de la reforma.



Ciertamente SEP ha querido más que Gobernación. Gobernación ha sido débil para enfrentar a grupos opositores a la reforma, que son grupos que mucho han lastimado la educación en México, como particularmente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.



Con los hechos ocurridos recientemente en Monterrey han surgido nuevos cuestionamientos hacia el sistema educativo, ¿representa esto una falla?



CGG: Nuestro sistema educativo tiene fallas muchas, y grandes, y por eso lo tenemos que transformar y repito, la participación ciudadana en esa transformación es fundamental, sin ese ímpetu se me hace que los gobernantes se pueden apagar.



También creo que muestra un poquito el escozor social que existe en nuestro País, no nada más en las escuelas sino más allá de las escuelas, y ahí de nuevo la presión ciudadana, mediática, para que vayan cambiando nuestros gobiernos, nos respondan más y más honestamente a las peticiones que hacemos los mexicanos.



Ante el momento económicamente complicado, con los recortes presupuestales y otros factores, ¿cuál es el panorama para este año?



CGG: Nuestra circunstancia no es sencilla, como decíamos, es retadora, pero pudiera ser mucho peor, hay países que están con sus economías decreciendo fuertemente, la nuestra no está en esa lógica, no está creciendo todo lo que querríamos.



Estamos embarcados en reformas muy importantes en materia educativa, en materia de telecomunicaciones, en materia energética, que prometen mucho para el País, mucho, nada más hay que perseverar, no podemos soltar, no podemos caer en tentaciones conservadoras o populistas que den marcha atrás a lo que es apenas un proceso incipiente de liberalizar a México y de darle un Estado de Derecho.