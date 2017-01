Recortan construcción de vivienda en Sonora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La construcción de casas en Sonora se reducirá en un 32% este año, lo que representa 18 mil empleos menos, informó ayer Santiago Gluyas Ozuna.



Y es que de las 11 mil viviendas que se construyeron en 2016, la proyección para este año es de 7 mil 500, precisó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) delegación Sonora.



La reducción del subsidio federal, por hasta 73 mil pesos, el encarecimiento de los materiales y el tipo de cambio, son los factores que influyen para que disminuya la construcción de la vivienda popular, explicó.



"(Un) 32% menos de gente me va a poder comprar vivienda popular", indicó, "esta política viene a afectar a la gente de más escasos recursos, que ven limitada o cancelada su posibilidad de acceder a una vivienda", expuso.



Esta es una situación que les preocupa, expresó, debido a que quizá la gente opte por invadir un terreno, lo cual resultará más caro para el Gobierno, que termina por regularizar los predios.



NO ES FÁCIL



Los desarrolladores tratan de "moverse", en la medida de sus posibilidades, agregó, de la vivienda popular a la residencial, pero ello no es fácil porque no todos pueden comprar terrenos más caros.



Por cada casa que se construye, detalló, se generan alrededor de nueve empleos, siete directos y dos indirectos.