Para Vanessa Stephens Sonora ya es su tierra

Navojoa(GH)

Hace 37 años Vanessa Stephens llegó a Sonora como misionera de Calvary Chapel desde Laguna Beach, California, a evangelizar y aprender español pero la calidez de los sonorenses y el pozole la conquistó, por lo que decidió quedarse a vivir en México.



"Desde 1980 he vivido en Sonora, llegué a Álamos como una misionera de Calvary Chapel, Laguna Beach, California; mi objetivo era aprender español y difundir el amor de Jesucristo a todo el mundo".



Vanessa recordó que la primera opción fue ir a Puerto Rico pero en aquellos años dicho territorio tenía conflictos políticos, por lo que las autoridades de la iglesia a la que ella pertenecía decidieron mandarla a México.



"Siempre ha sido mi creencia de que un niño o joven debe ser alimentado de una manera positiva y alentadora y desarrollarse en todas las áreas y tener una buena educación", expresó, "creo que el inglés forma parte de esa educación; con saber inglés se puede tener mejor estilo de vida".



AMA LA TRANQUILIDAD



Su comida favorita es el pozole, manifestó y ama la tranquilidad del Sur de Sonora pues primero vivió en Álamos, pero desde hace 23 años Navojoa es su hogar, lugar donde puso una escuela de inglés.



"Transformando nuestro entorno con inglés fue fundada en 1990 en Álamos; la escuela originalmente se inició con un programa para niños a partir del cuarto y sexto grado para aprender inglés, a un costo simbólico de 10 pesos por mes", agregó.



Poco a poco fue echando raíces en estas tierras a cientos de kilómetros de su lugar de origen, dijo; en Álamos nacieron sus tres hijos, los cuales ya hicieron su vida aquí en México.



"Tengo tres hijos, uno de 34 años de edad, otro de 31 años y el más chico de 30; uno de ellos vive en Los Mochis, Sinaloa", abundó, "también tengo cinco nietos y sólo al más chiquito le gusta el inglés, los otros dos sí entienden, pero no hablan tanto".



LA FAMILIA ES MUY IMPORTANTE



Sonora es su tierra, expresó, atrás dejó su lugar de nacimiento y en el tiempo que tiene viviendo en Navojoa ha hecho buenos amigos y por su escuela han pasado distintas generaciones de estudiantes.



"Me gusta cómo a la gente le gusta saludar, y que la familia es muy importante, México se enfoca más sobre la familia", resaltó.



Al principio no fue fácil pues el calor en Navojoa es fuerte, dijo, pero poco a poco se aclimató.



Sonriente, recordó la anécdota de cuando junto a una amiga fue a la Aduana en Álamos y pensaron que todas las personas que se encontraban la saludaban pues agitaban la mano con ímpetu, pero en realidad estaban espantando los mosquitos.



"La gente de aquí espantaba los animalitos con la mano", recordó, "y mi amiga y yo pensábamos que nos saludaban".