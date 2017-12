Crece venta de leña por "friazo"

AGUA PRIETA, Sonora(GH)

Incluso con el propósito de que la demanda no decaiga, los vendedores optaron por manejar los mismos precios del año pasado, que son 35 pesos cada jaba, indicó.



"Nosotros le damos buen precio a la gente, le damos tres canastas por 100 pesos, llenas", mencionó, o pueden comprar una por el precio que se mantuvo del año pasado.



Esto a pesar de que para traer un vehículo cargado con leña tienen que viajar hasta los ranchos de la región, donde les permiten cortar leña, detalló.



"Ya la leña se acabó aquí cerquita, aquí todas las orillas ya se acabó la leña, ya no hay pues y hay que ir a buscarle más lejos", abundó, pero todo implica un riesgo por la inseguridad que se vive, por lo que nadie va hacia el lado de Chihuahua.



Pese a esta situación todavía es un buen negocio la venta de leña por la demanda que existe, expuso, incluso él comenzó con la venta desde el pasado mes de octubre y planea continuar hasta febrero.



"La leña sí la busca mucho la gente, hay gente que dice que está más barata que el gas, la leña, y llegan unos y dicen: ‘No, me está rindiendo más la leña que el gas’, dicen", afirmó.